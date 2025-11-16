Угроза взрыва в здании французского телеканала BFMTV оказалась ложной - ОБНОВЛЕНО

Французский телеканал BFMTV возобновил нормальное вещание после более чем двухчасового перерыва из-за поступившей угрозы взрыва в здании, где расположена его студия.

Об этом сообщили в эфире телеканала.

"В квартале восстановилась обычная жизнь, возобновилось дорожное движение у здания. Обычно о таких вещах рассказываем мы, но на сей раз это случилось именно с BFMTV, я за свои 10 лет работы здесь первый раз с таким сталкиваюсь", - заявил корреспондент телеканала Игор Саири.

Вернуться к работе сотрудникам телеканала разрешили только в 17:35 (19:35 мск), когда полицейские кинологи проверили все здание и его окрестности, не обнаружив опасных предметов. Телеканал в своем репортаже отмечает, что во Франции за ложное сообщение о бомбе, распространенное взрослым или несовершеннолетним, полагается штраф до €30 тыс. и лишение свободы сроком до двух лет.

20:32

Вещание французского круглосуточного новостного телеканала BFMTV было нарушено из-за сообщения с угрозой взрыва здания, в котором расположена его студия.

Об этом сообщила газета Le Parisien.

Ведущим пришлось покинуть студию после того, как в здании телеканала была объявлена эвакуация персонала. Полицейские вместе с группой саперов прибыли к расположенному в XV округе зданию. Проверка была начата, когда некий интернет-пользователь заявил, что здание, в котором находится студия телеканала, взорвется в 15:15 по местному времени.

Полиция прибыла на место для проверки.

Источник: ТАСС