Сотрудник ANAMA пострадал в результате минного инцидента в Газахе
17 ноября в районе села Бала Джафарли Газахского района, расположенного в приграничном с Арменией регионе, произошел минный инцидент.
Об этом сообщает Азербайджанское национальное агентство по разминированию (ANAMA).
Сотрудник ANAMA Самир Мубариз оглу Имамвердиев, 1988 года рождения, выполняя служебные обязанности, подорвался на противопехотной мине.
У него ампутирована правая нога в области пятки.
Самир Имамвердиев был доставлен в Газахскую районную центральную больницу. Его состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет.
