Сотрудник ANAMA пострадал в результате минного инцидента в Газахе

17 ноября в районе села Бала Джафарли Газахского района, расположенного в приграничном с Арменией регионе, произошел минный инцидент.

Об этом сообщает Азербайджанское национальное агентство по разминированию (ANAMA).

Сотрудник ANAMA Самир Мубариз оглу Имамвердиев, 1988 года рождения, выполняя служебные обязанности, подорвался на противопехотной мине.

У него ампутирована правая нога в области пятки.

Самир Имамвердиев был доставлен в Газахскую районную центральную больницу. Его состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет.