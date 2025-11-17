Эрдоган собирает заседание Кабинета: в повестке - данные «черного ящика» разбившегося военного самолета

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирает сегодня заседание Кабинета для обсуждения ряда ключевых вопросов повестки дня страны.

В первую очередь, будут рассмотрены результаты расследования причин крушения на территории Грузии военно-транспортного самолета Военно-воздушных сил Турции, унесшего жизни 20 турецких военнослужащих. Как ожидается, будут представлены данные бортового самописца.

Также на заседании рассмотрят ход реализации инициативы «Турция без терроризма». Особое внимание будет уделено последствиям решения террористической организации PKK о выводе своих сил с территории страны. Отдельно будут обсуждаться вопросы, касающиеся Сирии и нейтрализации террористической организации SDG.

В ходе заседания министр иностранных дел Хакан Фидан доложит об итогах своих переговоров в США, а также о результатах трехсторонней встречи Турция–США–Сирия.

Кроме того, Кабинет обсудит гуманитарную ситуацию в Газе. Особое внимание будет уделено дипломатическим инициативам Турции и международному сотрудничеству.

Источник: TRT Haber