Турция впервые интегрировала встроенную систему наведения в беспилотный истребитель - ВИДЕО

First News Media16:45 - Сегодня
Турция сделала значимый технологический шаг в области боевой авиации: на беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma впервые установлена встроенная низкозаметная электрооптическая система наведения Toygun.

Ранее подобные решения применялись исключительно на пилотируемых самолетах пятого поколения.

По данным разработчика системы - Aselsan, в ходе летных испытаний подтверждены стабильное изображение в различных высотных и скоростных режимах, надежное сопровождение движущихся целей на дальних дистанциях и высокая точность лазерного целеуказания. Также отмечено устойчивое взаимодействие системы с общим бортовым компьютером и стабильная работа в сложных условиях окружающей среды.

В отличие от самолетов, использующих внешние целеуказательные контейнеры, таких как F-16, Kızılelma получил встроенную систему, размещенную внутри корпуса. Это решение обеспечивает повышение скрытности и снижает радиолокационную заметность. Аналогичная технология применяется на американском истребителе F-35.

С интеграцией новой системы Турция стала одной из трех стран мира, обладающих технологией внутреннего размещения электрооптических систем наведения. Новый комплекс обеспечивает круговой обзор, расширенные возможности инфракрасного обнаружения и функции искусственного интеллекта, включая автоматическое сопровождение и классификацию целей.

Система позволит Kızılelma выполнять глубокие операции в зоне условного противника, сохраняя низкую заметность, проводить точное целеуказание и применять высокоточные боеприпасы национального производства.

Источник: TRT Haber

