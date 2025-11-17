Дмитрий Ситковецкий: «Бакинский Международный Фестиваль Искусств (BIAF) имеет огромное значение в культурной жизни Азербайджана»

Бакинский Международный Фестиваль Искусств (BIAF) имеет огромное значение в культурной жизни Азербайджана.

В рамках фестиваля я посмотрел чрезвычайно интересные и высококлассные постановки. Балет «Священная весна», представленный китайским коллективом, был очень впечатляющим. До этого я смотрел спектакль «Анна Каренина», показанный совместно театром «Гешер» и французским театром «Ле Жемо» (Les Gemeaux) под руководством режиссёра Римаса Туминаса. Выступление канадского балета на прошлой неделе также было представлено с высоким профессионализмом.

Как передает 1news.az, эти слова сказал всемирно известный скрипач и дирижёр Дмитрий Ситковецкий в интервью журналистам на церемонии закрытия Бакинского Международного Фестиваля Искусств (BIAF), которая состоялась 16 ноября в Азербайджанской Государственной Академической Филармонии.

Он отметил, что первая неделя фестиваля стала для него особенно запоминающейся: «Это было настоящее творческое сотрудничество. Привезённые мной из Европы музыканты мирового уровня выступали вместе с молодыми и талантливыми азербайджанскими музыкантами - членами Бакинского Камерного Оркестра.

Это получился великолепный синтез».

Дмитрий Ситковецкий добавил, что программа закрытия также подготовлена очень особенным образом и соответствует духу фестиваля: «В течение этих двух недель я чувствовал себя очень счастливым. Я показал этот фестиваль своим друзьям из Европы, Израиля и Канады, и им очень понравился Баку. Они были восхищены, точно так же, как я люблю этот город. Баку - один из самых красивых и гостеприимных городов. Здешние зрители невероятно искренние и воодушевлённые. Я очень доволен фестивалем. Это большое достижение для всех нас».