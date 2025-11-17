 Китайские туристы проявляют рекордный интерес к Азербайджану | 1news.az | Новости
Общество

Китайские туристы проявляют рекордный интерес к Азербайджану

First News Media12:05 - Сегодня
Китайские туристы проявляют рекордный интерес к Азербайджану

Азербайджан укрепляет позиции как одно из наиболее динамично развивающихся туристических направлений для граждан Китая.

Об этом заявила посол Китайской Народной Республики в Азербайджане Лу Мэй, выступая на саммите China Visitors Summit в Баку.

По её словам, сотрудничество между двумя государствами, формирующееся с 1992 года и основанное на доверии и взаимной поддержке, в последние годы вышло на принципиально новый уровень.

Существенным фактором стали два визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай в текущем году, а также подписание с Председателем КНР Си Цзиньпином соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, открывшего дополнительные возможности для развития связей во всех сферах, включая туризм.

Официальная статистика подтверждает растущий интерес китайских граждан к Азербайджану, так, если в 2024 году страну посетили 44 798 туристов из Китая, то за первые три квартала 2025-го их число уже достигло 49 939 человек, что эквивалентно годовому росту на 11,5%.

Как подчеркнула Лу Мэй, ключевым стимулом этого рекордного прироста стал режим взаимного безвизового въезда, существенно ускоривший и упростивший поездки.

Посол Китая также обратила внимание на новые стратегические документы развития, включая Пятнадцатый Пятилетний план, которые усиливают ориентир страны на открытость внешнему миру и расширяют базу для международного экономического сотрудничества.

Китай, по её словам, готов делиться возможностями, возникающими на фоне масштабной модернизации, и нацелен на дальнейшее углубление партнёрства с Азербайджаном.

Диалог на площадке China Visitors Summit был оценён как важный инструмент укрепления профессиональных контактов между игроками туристической отрасли двух стран. Его участники обсудили перспективы совместной разработки новых туристических продуктов, обмена опытом и продвижения Азербайджана как современного, безопасного и культурно богатого направления для китайских путешественников.

Отмечается, что динамичное развитие туристических связей способствует не только росту числа поездок, но и стимулирует межкультурный обмен, расширение деловых контактов и усиление стратегического взаимодействия между Баку и Пекином.

Источник: АРА

Джамиля Суджадинова

