Таксист в Баку останется на Новый год за решёткой из-за 80 гяпиков

В Баку произошёл инцидент между таксистом и его клиенткой.

Так, Г. Мамедова (условное имя) позвонила на линию «102» Министерства внутренних дел и сообщила, что таксист напал на неё у её дома.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия и задержали водителя — Э. Акберли (условное имя), 1982 года рождения.

Задержанного доставили в 25-е отделение полиции Низаминского РУП, туда же для дачи объяснений была приглашена и женщина, обратившаяся с жалобой.

Г. Мамедова рассказала, что конфликт начался из-за отсутствия у неё мелких денег:

«Я заказала такси с наличной оплатой от станции метро “Сахиль” до моего дома. У меня не было мелочи, поэтому я поднялась в квартиру и взяла у ребёнка 2 маната. В приложении стоимость поездки составляла 4 маната 70 гяпиков, я собиралась дать водителю 5 манатов. Однако из-за грубого отношения водителя я положила 4 маната 70 гяпиков на сиденье автомобиля. Он заявил, что ожидал меня и поэтому я должна заплатить 5 манатов 50 гяпиков. Я снова поднялась в квартиру, чтобы взять деньги. В это время дома была и моя сестра. Затем водитель поднялся к моей квартире, назвал меня мошенницей, потребовал деньги и, пинав дверь, пытался силой войти в дом. Я требую, чтобы этот человек был наказан».

В свою очередь таксист заявил, что клиентка ушла за мелочью и не возвращалась в течение двух часов:

«Я работаю таксистом на основании сертификата. Я предложил ей оплатить поездку картой, но она отказалась. Когда она сказала, что пойдёт за наличными, я предупредил, что за каждую минуту ожидания начисляется плата. Сначала я ждал более получаса. Когда она принесла деньги, я сообщил, что добавилась плата за ожидание. Она снова сказала, что пойдёт за деньгами, но не вернулась. Я ждал почти два часа. Позвонил ей и потребовал оплату, пригрозив обратиться в полицию. После этого нашёл её квартиру в этом же доме и подошёл к двери».

В отношении таксиста полицией был составлен административный протокол и направлен в Низаминский районный суд. Решением суда ему было назначено наказание в виде 12 суток административного ареста.