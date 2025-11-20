К чему приводит дурной пример родителей на дорогах? - ВИДЕО

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД обратился к родителям с призывом внимательнее относиться к собственной модели поведения на дороге и не забывать о том, что дети в первую очередь копируют действия взрослых.

Поводом для сообщения стал анализ, проведённый посредством камер наблюдения на улицах и пешеходных переходах вблизи школ.

По данным ЦИУТ, часть родителей, доставив детей к учебным заведениям, демонстрируют на дороге поведение, которое напрямую противоречит установленным правилам. В отдельных случаях взрослые переходят улицу в неположенных местах или игнорируют сигналы светофора, делая это вместе с детьми. Подобная привычка, подчёркивают в ведомстве, формирует у школьников искажённое представление о нормах дорожной безопасности. Впоследствии ребёнок начинает повторять увиденное, оказываясь в потенциально опасных ситуациях уже без сопровождения взрослых.

Чтобы снизить риски дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, МВД призывает родителей целенаправленно объяснять детям правила безопасного поведения на дорогах и показывать эти правила в действии. Особое внимание рекомендуется уделять правильному использованию пешеходных переходов, соблюдению сигналов светофора и навыку внимательно оценивать дорожную обстановку перед переходом.

В обращении подчёркивается, что ответственное поведение взрослых - ключевой фактор, влияющий на безопасность детей. Соблюдение правил дорожного движения родителями рассматривается не только как юридическая обязанность, но и как вклад в формирование у ребёнка устойчивых и безопасных привычек.

Джамиля Суджадинова