Арестованы сотрудники «Азербайджанских железных дорог»

Два должностных лица "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) арестованы по делу о хищении топлива и масла.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, нарушения были выявлены в результате внутренних контрольных мероприятий, проведенных компанией два года назад.

Согласно информации, бывший начальник Имишлинского пункта обеспечения упраздненного департамента управления топливно-энергетическими ресурсами Эльдяниз Садыгов и машинист-инструктор Имишлинского участка управления магистральными локомотивами Фамиль Солтанов, действуя по предварительному сговору, присваивали топливо и масло, предназначенные для обеспечения движения локомотивов.

Расследование дела по обращению АЖД велось в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре.

Следствием установлено, что в 2022–2023 годах обвиняемые вносили в маршрутные листы фиктивные рейсы, после чего незаконно получали и присваивали топливо и масло, тем самым нанеся предприятию крупный материальный ущерб. Приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям оба фигуранта дела были приговорены к лишению свободы.