 Sabah Investment Group в партнерстве с Reportage Group и ELIE SAAB представляют первую в Азербайджане брендированную резиденцию: Panorama by ELIE SAAB - ФОТО
Общество

Sabah Investment Group в партнерстве с Reportage Group и ELIE SAAB представляют первую в Азербайджане брендированную резиденцию: Panorama by ELIE SAAB - ФОТО

First News Media09:48 - Сегодня
Sabah Investment Group в партнерстве с Reportage Group и ELIE SAAB представляют первую в Азербайджане брендированную резиденцию: Panorama by ELIE SAAB - ФОТО

Sabah Investment Group в совместном партнерстве с Reportage Group, одним из ведущих частных девелоперов ОАЭ, и ELIE SAAB, мировым модным и lifestyle‑брендом, объявляют о сотрудничестве в рамках разработки Panorama by ELIE SAAB — первого в Азербайджане жилого комплекса подобного уровня.

Проект расположится в Sea Breeze — крупнейшем городе-курорте на побережье Каспийского моря, и впервые в Азербайджане представит образ ELIE SAAB. Sea Breeze развивается беспрецедентными темпами: на территории в 750 га уже построено более 3,5 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости, а число жителей превышает 35 000. На фоне масштабного роста Sea Breeze проект Panorama by ELIE SAAB становится ключевой точкой развития города и важным этапом глобального расширения компании в сфере брендированной недвижимости.

Динамичное развитие Баку, его международная привлекательность и эволюционирующий рынок роскоши делают его идеальной площадкой для подобного сотрудничества. Проект объединяет региональную экспертизу Sabah Investment Group и международный девелоперский опыт Reportage Group с изысканным интерьерным дизайном ELIE SAAB Maison. Мебель и элементы декора созданы в Италии под творческим руководством Эли Сааба и Карло Коломбо и производятся по лицензии Corporate Brand – A++ Group.

В проекте предусмотрено 582 резиденции: от однокомнатных и двухкомнатных апартаментов до просторных двухуровневых квартир с четырьмя спальнями и фирменного пентхауса. Каждое жилье спроектировано так, чтобы максимально использовать свет и пространство, отражая философию бренда о гармонии и элегантности. Отдельные юниты предлагаются полностью меблированными предметами ELIE SAAB Maison, обеспечивая будущим жильцам удобный и беспроблемный переезд. Пентхаус венчает комплекс панорамными видами на Sea Breeze и культовую Ribbon Tower, имеет камин, просторную террасу и интерьер, созданный ELIE SAAB. Жители также могут персонализировать свои дома совместно с командой ELIE SAAB Maison, получая доступ к эксклюзивным консультациям и специальным условиям приобретения.

Орхан Мустафаев, председатель Sabah Investment Group:
«Panorama by ELIE SAAB — это новый этап нашего совместного проекта с Reportage Group. Это первая брендированная резиденция в Азербайджане и важный объект для Sea Breeze, который задаёт новый стандарт роскошной жизни на побережье Каспийского моря. Объединив фирменную элегантность ELIE SAAB и нашу экспертизу, мы создаём проект мирового уровня, который ставит Азербайджан в один ряд с самыми престижными направлениями».

Андреа Нучера, CEO и управляющий директор Reportage Group:
«Наша миссия — создавать качественные и доступные жилые решения, которые выдерживают испытание временем. Благодаря партнёрству с ELIE SAAB и Sabah Investment Group мы создаём сообщества, объединяющие международные стандарты дизайна и местные ожидания, позволяя каждому жителю формировать собственную уникальную историю».

Эли Сааб-младший, CEO ELIE SAAB Group:
«Расширяя глобальное присутствие бренда ELIE SAAB, мы стремимся формировать стратегические партнёрства, которые отражают нашу философию дизайна и воплощают наше видение образа жизни. Наше сотрудничество с Sabah Investment Group и Reportage Group отмечает значимый этап — новый проект недвижимости на берегу Каспийского моря. Этот комплекс отражает нашу приверженность созданию утончённых пространств, воплощающих ключевые ценности бренда: элегантность, мастерство исполнения и вечную красоту».

Panorama by ELIE SAAB предлагает полный спектр инфраструктуры: лаунжи, бизнес‑центр, фитнес‑залы, частный spa‑центр, инфинити‑бассейны, детские игровые зоны, сквош‑корт и столы для настольного тенниса, а также центр водных видов спорта. Дополняют комплекс магазины и заведения питания, создавая современную и гармоничную среду для жизни. Общие зоны оформлены мебелью и декором из коллекции ELIE SAAB Maison, созданной в Италии из изысканных материалов с вниманием к деталям.

Через это партнёрство Sabah Investment Group в совместном проекте с Reportage Properties и ELIE SAAB представляют новое видение Азербайджана — место, где архитектура, дизайн и стиль жизни объединяются, формируя подлинное выражение современной роскоши и вечной элегантности.

Контакты:
Элке Пальмаерс
Директор по коммуникациям CB Maison | ELIE SAAB Maison
[email protected]
Tel. +41 76 630 7256

На правах рекламы

