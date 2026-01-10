В Стамбуле задержан Джан Яман

Турецкие издания сообщают, что известный актёр Джан Яман был задержан в ходе крупной операции полиции в Стамбуле.

В ночь на 10 января Генеральная прокуратура Стамбула провела серию рейдов в рамках расследования по делу о наркотиках.

В ходе одновременных обысков в нескольких популярных ночных клубах и барах, полицейские задержали актёра Джана Ямана, известного по ролям в сериалах «Erkenci kuş», «Gönül işləri», «İnadına aşk», «El Turko» и т.д.

В ходе операции также была задержана модель Мелиса Шахин, которая была арестована после допроса.

Отметим, что прошедшие в последние недели в Стамбуле полицейские операции затронули широкий круг известных лиц - певцов, бизнесменов, актёров, медийных личностей и блогеров.