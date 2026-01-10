 Депутаты Милли Меджлиса вернутся к работе с 15 января | 1news.az | Новости
Политика

Депутаты Милли Меджлиса вернутся к работе с 15 января

First News Media11:08 - Сегодня
Депутаты Милли Меджлиса вернутся к работе после зимних каникул на следующей неделе - 15 января.

Согласно первой статье внутреннего регламента парламента, в период своих полномочий Милли Меджлис дважды в год уходит на каникулы: с 15 июля по 30 августа и с 1 по 15 января. В это время депутаты считаются находящимися в отпуске.

При этом в случае созыва внеочередной сессии парламента каникулы приостанавливаются на период ее проведения, и депутаты досрочно возвращаются к работе.

В соответствии с первым абзацем части I статьи 88 Конституции Азербайджана, Милли Меджлис ежегодно проводит две очередные сессии - весеннюю и осеннюю. Весенняя сессия начинается 1 февраля и продолжается до 31 мая. В связи с тем, что 1 февраля в текущем году приходится на воскресенье, весенняя сессия парламента начнется 2 февраля.

