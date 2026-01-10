Дожди и ветер - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

В некоторых районах Азербайджана наблюдается дождливая и ветреная погода, в горных районах, Хыналыге, Грызе, Гусаре и Шахдаге идет снег.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии .

Так, по состоянию на 10:00 10 января в ряде районов дует северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра усиливается до 21 м/с в Баку и на Абшеронском полуострове, до 20 м/с — в Гусаре и Губе, до 18 м/с — в Мингячевире и Нафталане, до 16 м/с — в Ярдымлы, до 15 м/с — в Товузе, Агстафе и Астаре.

В Нахчыване, Шаруре, Джульфе, Гяндже, Губе, Гусаре, Гёйчае и Сабирабаде наблюдается туман, видимость ограничена до 500 метров.

Минимальная температура воздуха составила: в Баку и на Абшеронском полуострове — до 8 градусов тепла, в низменных районах — до 4 градусов тепла, в Нахчыванской АР — до 6 градусов мороза, в горных районах — до 4 градусов мороза.