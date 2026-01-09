 Прокурор Тегерана пригрозил казнью участникам беспорядков - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Прокурор Тегерана пригрозил казнью участникам беспорядков - ВИДЕО

First News Media22:00 - Сегодня
Власти Ирана намерены применять максимально жесткие меры наказания к участникам массовых протестов, наносящим ущерб государственному имуществу или вступающим в столкновения с силовиками.

Об этом заявил прокурор Тегерана Али Салехи, сообщает гостелерадиокомпания IRIB.

Салехи подчеркнул, что безопасность граждан является "красной линией" для судебной системы страны. Лица, чьи действия будут квалифицированы как терроризм или "война против государства" (мохаребе), могут быть приговорены к смертной казни.

По словам прокурора, такой подход призван оказать "сдерживающее воздействие на радикально настроенных участников акций".

