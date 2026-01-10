В Баку предотвращены попытки незаконной ликвидации пешеходных тротуаров

В Насиминском и Хазарском районах Баку предотвращены случаи незаконного вмешательства в пешеходные тротуары.

Об этом 1news.az сообщили в Исполнительной власти города Баку.

Так, в Насиминском районе на пересечении улиц Гасана Алиева и Джалила Мамедгулузаде строительная компания, возводящая жилое здание, предприняла попытку незаконной ликвидации пешеходного тротуара, что создало серьезные трудности для передвижения пешеходов.

Аналогичный случай был зафиксирован и в Хазарском районе — в поселке Бина на улице Али Исазаде. Здесь была предпринята попытка упразднить пешеходный тротуар с целью организации въезда на парковочную территорию.

По данным ИВ г.Баку, по обоим случаям были приняты незамедлительные меры: незаконные вмешательства устранены, пешеходные тротуары восстановлены и приведены в прежнее состояние, что позволило вновь обеспечить безопасное передвижение граждан.

Также подчеркивается, что в последние годы политика по расширению пешеходных зон в Баку реализуется в широких масштабах. В различных районах города продолжаются работы по увеличению пешеходных пространств, расширению тротуаров и реорганизации общественных зон. В ИВ заявили, что мониторинги будут продолжены и в дальнейшем, а меры в отношении подобных негативных случаев будут приниматься и впредь.