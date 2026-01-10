В Иране не стихают массовые протесты, растет число погибших

Акции протеста в Иране этой ночью охватили уже десятки городов.

Власти отключили интернет, но до отключения в соцсетях появилось множество видео и фото со столкновениями, горящими административными зданиями и поваленными памятниками, сообщает BBC.

Телеканал верифицировал видео массовых акций протеста более чем из 60 населенных пунктов Ирана

Правозащитники, работающие за пределами Ирана, утверждают, что убиты уже около 50 участников акций протеста.