Армения

Реформы ААЦ: Пашинян заявил о поддержке 16 священников

First News Media11:24 - Сегодня
Реформы ААЦ: Пашинян заявил о поддержке 16 священников

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что к программе реформирования Армянской апостольской церкви уже присоединились 16 священников.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Количество священников, присоединившихся к обновлению святой Армянской апостольской церкви, уже достигло 16", - написал он.

Пашинян выразил слова поддержки всем священникам, которые уже участвуют в реформировании или готовятся к нему, подчеркнув, что благодаря их активной позиции "церковь будет восстановлена".

Актуально

Общество

Политика

В мире

Армения

Выбор редактора

Новости для вас

Последние новости

