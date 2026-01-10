Хищение на 800 тысяч манатов: новые детали дела экс-главы «Azərşəkər»

Стали известны новые детали в связи с привлечением к уголовной ответственности бывшего председателя Правления ООО «Аzərşəkər» Анара Мехдиева.

Как сообщает «Qafqazinfo» со ссылкой на полученную информацию, Анар Мехдиев и другие фигуранты дела, обвиняемые Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре по факту хищения на сумму более полумиллиона манатов, полностью возместили причинённый ущерб.

В рамках начатого расследования, помимо Анара Мехдиева, были выявлены противоправные действия ещё двух ответственных лиц, участвовавших в преступлении — Руслана Аляскерова и Авеза Сулейманова. Установлено, что обвиняемые, злоупотребляя должностными полномочиями, присвоили денежные средства в размере 800 тысяч манатов. Однако ни один из обвиняемых по особо тяжкому преступлению не был арестован.

Причиной этого стало то, что на стадии предварительного следствия прокуратурой был обеспечен полный возврат ущерба в размере 800 тысяч манатов Анара Мехдиевым и другими фигурантами.

Согласно закону, для прекращения уголовного дела по факту присвоения в особо крупном размере необходимо уплатить в государственный бюджет дополнительно 50 процентов от общей суммы ущерба (800 тысяч манатов), то есть ещё 400 тысяч манатов. Однако по данному делу такая дополнительная выплата произведена не была.

Если в ходе судебного следствия дополнительные 400 тысяч манатов не будут уплачены, может быть вынесен обвинительный приговор. В настоящее время все трое обвиняемых находятся под полицейским надзором.

Отметим, что до 2024 года Анар Мехдиев занимал должность председателя Правления ООО «Azərşəkər». Также он является законным представителем ООО «Dastan Agro» с уставным капиталом в 1 миллион манатов. Обе компании признаны потерпевшими по данному уголовному делу.

