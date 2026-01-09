МИД Германии высоко оценил отправку очередной партии нефтепродуктов из Азербайджана в Армению

Министерство иностранных дел Германии высоко оценило отправку очередной партии нефтепродуктов из Азербайджана в Армению.

Об этом на своей странице в X поделился директор министерства по Восточной Европе, Южному Кавказу и Центральной Азии Никлас Вагнер. «Это уже вторая поставка за последний месяц. Обнадеживает видеть такие важные шаги, предпринимаемые для нормализации торговых отношений в регионе», - говорится в публикации.

Отметим, что накануне со станции Баладжары в Армению было отправлено в общей сложности 2698 тонн груза (48 вагонов), включая 1742 тонны бензина АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива. В соответствии с мирной повесткой между двумя странами 18 декабря прошлого года начался экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению.

В тот день в Армению было отправлено 1220 тонн автомобильного топлива марки АИ-95.