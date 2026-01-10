В Украине заявили об атаке России на суда в Черном море

Вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба в Telegram-канале обвинил Россию в том, что она атаковала гражданские суда в Черном море.

По его информации, во время захода в порт Черноморска для загрузки зерном ударный беспилотный летательный аппарат попал в судно под флагом Сент-Китс и Невис, а возле порта Одессы было поражено судно под флагом Коморских островов, перевозившее сою.

8 января сообщалось, что нефтетанкер под флагом Палау был атакован в водах Черного моря. Выяснилось, что он носит название Elbus.

Судно получило повреждение верхней части в 50 км от Кастамону. Никто из членов экипажа не пострадал. Танкер должны будут детально осмотреть.