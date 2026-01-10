Арзу Алиева и Алена Алиева посетили Приют и учреждение социальной реабилитации - ФОТО

Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева и Алена Алиева посетили отдел социальной реабилитации и восстановления для лиц с ограниченными возможностями зрения Приюта и учреждения социальной реабилитации для лиц из уязвимых групп населения Агентства социальных услуг в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения.

Сначала гостьи посмотрели небольшую художественно-музыкальную программу организованную с участием детей. Затем они подробно ознакомились с деятельностью отдела, осмотрели кабинеты врачей, психолога и комнаты пространственной ориентации.

Во время посещения дети подарили гостьям изделия собственной ручной работы.

После было сделано совместное памятное фото.

