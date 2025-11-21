 Президент Азербайджана наградил группу работников органов юстиции | 1news.az | Новости
Президент Азербайджана наградил группу работников органов юстиции

First News Media12:25 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников органов юстиции Азербайджанской Республики.

Как сообщает 1news.az, Распоряжение главы государства опубликовано на официальном сайте Президента АР.

За плодотворную деятельность в органах юстиции наградить следующих лиц:

медалью «Терегги»

Абилова Адиля Фазиль оглу

Мурадову Айтен Джахангир гызы

Насибова Эльчина Рафиг оглу

медалью «За отличие на государственной службе»

Абдуллаеву Гюльтен Рамиз гызы

Абдулова Хакима Абдулгасан оглу

Гусейнова Эмиля Фуган оглу

Исаева Огтая Али оглу

Мамедова Джавида Мирзабаба оглу

Мамедова Юниса Мамед оглу

Мурадову Матанат Фадиль гызы

Закирову Лейлу Азиз гызы.

