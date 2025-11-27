Министр обороны Азербайджана принял израильскую делегацию

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с визитом в нашей стране делегацию во главе с руководителем Управления оборонных исследований и разработок Министерства обороны Государства Израиль, бригадным генералом запаса Даниэлем Голдом.

Министр обороны выразил удовлетворение текущим состоянием сотрудничества между Азербайджаном и Израилем, особенно в военно-технической сфере.

На встрече была подчеркнута важность взаимных визитов для расширения военных связей между двумя государствами, а также проведён обмен мнениями по ряду других вопросов.