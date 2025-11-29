Куба обвинила США в «электромагнитных помехах» над Карибами

США создали электромагнитные помехи в Карибском регионе из-за развертывания своих сил, написал в соцсети Х глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья.

Министр осудил действия Вашингтона, а размещение американских ВС назвал «оскорбительным и чрезвычайным». Паррилья отметил, что электромагнитное вмешательство США особенно сильно над воздушным пространством Венесуэлы.

Глава кубинского МИД считает происходящее частью «эскалации военной агрессии и психологической войны» против Венесуэлы, которая направлена на «силовое свержение законного правительства» южноамериканской республики.

В начале ноября Вашингтон приступил к модернизации заброшенной больше 20 лет назад базы ВМС США «Рузвельт-Роудс» и начал возводить инфраструктуру в гражданских аэропортах Пуэрто-Рико и на Американских Виргинских островах. Президент США Дональд Трамп 29 ноября заявил, что воздушное пространство над Венесуэллой и прилегающими территориями закрыто для всех полетов.

Источник: Газета.ру