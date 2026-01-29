В Иране опровергли отмену переговоров с США по ядерной программе Тегерана - ОБНОВЛЕНО

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи опроверг информацию об отмене переговоров с США по ядерной программе Тегерана.

Oб этом иранский министра написал на своей странице в Х.

"Переговоры по ядерной программе [Ирана] с Соединенными Штатами запланированы на пятницу, примерно на 10 часов утра, в Маскате.

Я благодарен нашим оманским братьям за то, что они приняли все необходимые меры", - отметил Арагчи.

Ранее журналист портала Axios Барак Равид сообщал, что запланированные на 6 февраля переговоры США и Ирана в Омане отменены.

22:40

После того как Тегеран отказался обсуждать вопросы, не связанные с ядерной программой, переговоры между США и Ираном, запланированные на пятницу, были отменены.

Об этом говорится в сообщении портала «Axios» со ссылкой на источники.

По информации источников, переговоры, которые должны были состояться в Омане в пятницу, были отменены, поскольку Иран отказался обсуждать любые вопросы, кроме своей ядерной программы.

Отмечается, что иранская сторона заявила: «Мы не будем обсуждать ничего, кроме ядерной проблемы».