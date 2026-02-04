Соглашение между Азербайджаном и Арменией открывает новую страницу в будущем Кавказа - Эрдоган

«Хочу подчеркнуть, что считаю как смелые шаги, предпринятые моим братом Ильхамом Алиевым, так и решительный подход, продемонстрированный господином Пашиняном, чрезвычайно важными для установления прочного мира».

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении, показанном на церемонии вручения премии Зайеда за человеческое братство, сообщает Trend.

Он подчеркнул, что, по его мнению, с вступлением в силу соглашения, цель, масштабы, содержание и дух которого согласовали обе стороны, в будущем Кавказа откроется новая страница.

«Турция искренне поддерживает все инициативы, направленные на обеспечение мира, безопасности, процветания и стабильности в нашем регионе и во всем мире. Мы будем и дальше, иншаллах, делать все возможное для установления прочного мира на Кавказе и усердно работать над построением мостов дружбы, основанных на справедливости».