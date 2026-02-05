В Самухе вывели из незаконного оборота более 16 кг наркотиков

Сотрудники Самухского районного отдела полиции задержали ранее судимого 37-летнего Гейдара Гулиева, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщает Report, правоохранители при личном досмотре обнаружили у задержанного наркотические средства - гашиш и марихуану общим весом 16 килограммов 155 граммов.

В ходе расследования было установлено, что Г. Гулиев приобрел наркотики с целью сбыта.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного лица решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.