«Готовы ли армяне присоединиться к военно-политическому союзу?» - Оверчук о намерении Армении вступить в ЕС

Армения должна учитывать факт превращения ЕС в военно-политический союз, агрессивно настроенный к России.

По его словам, Еревану важно осознать, что ЕС все больше отходит от модели экономического блока.

"Готовы ли армяне присоединиться к военно-политическому союзу? Наверное, такой вопрос тоже армяне должны будут себе задать", – добавил он.

Оверчук заявил также, что Армения понимает важность связей с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), их разрыв повлияет на экономику страны.

"Евразийский союз – это самый важный экономический партнер Армении и в ближайшую перспективу он будет таковым и оставаться. Более того, мы наблюдаем, что Армения активно развивает связи не только с Россией, но и с другими членами Евразийского экономического союза, в частности с Казахстаном", - сказал российский вице-премьер.

Вместе с тем, в Армении достаточно большое количество людей, в том числе и в руководстве страны, которые хотят сближения с Европейским союзом, сказал Оверчук.

"Они абсолютно реалисты в этом вопросе и понимают важность связей с Евразийским экономическим союзом для благосостояния собственной страны. Есть понятное стремление диверсифицировать свою экономику, диверсифицировать свои торговые связи. Это тоже понятное, нормальное стремление, когда страна хочет развивать связи с другими странами, к этому тоже нужно соответствующим образом относиться", - сказал он.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван останется в ЕАЭС столько, сколько это будет возможным. По его словам, у страны есть возможность оставаться членом Евразийского экономического союза и в то же время идти по пути соответствия европейским стандартам в плане развития государства, управления и т.д.

Дискуссии о теоретическом выходе Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начались после того, как 26 марта 2025 года парламент страны принял законопроект о намерении вступить в Европейский союз. При этом ЕС не выдвигал предложения о членстве, а оппозиция назвала документ юридически абсурдным.

Премьер-министр Никол Пашинян пояснил, что решение о вступлении в ЕС не может быть принято без референдума, однако признался, что через 20 лет видит страну в составе Евросоюза.

