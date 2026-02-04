Премьер-министр Пакистана: Президент Ильхам Алиев известен как решительный глашатай мира и стабильности на Кавказе и за его пределами

Пакистан и Азербайджан связывают имеющие глубокие корни братство, узы решительной взаимной поддержки. Наши народы объединяют ценности глобального мира, благополучия и устойчивого развития, к которым они стремятся.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф в видеообращении на церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство».

«Мы гордимся высокими достижениями Азербайджана под мудрым и продуманным руководством Президента Ильхама Алиева. Он известен как решительный глашатай мира и стабильности на Кавказе и за его пределами», - добавил он.