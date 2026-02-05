Зеленский назвал потери Украины в войне с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о 55 тыс. потерях среди кадровых и мобилизованных военных с февраля 2022 года.

Такие данные он привел в интервью телеканалу France 2.

«В Украине на поле боя, по официальным данным, военных, как мобилизованных, так и кадровых, погибло 55 тысяч человек», — сказал политик.

По словам украинского лидера, в то же время «большое количество человек» числится пропавшими без вести.

В декабре глава МИД России Сергей Лавров заявил, что людские потери украинской стороны давно перевалили за миллион человек и продолжают расти. Он отметил, что затягивание конфликта стало для президента Украины «вопросом политического, а может быть, и физического выживания».