​​​​​​​Нигяр Кочарли: «Иск больницы против подавшего жалобу пациента, это абсурдно и смешно»

Сегодня генеральный директор и владелица сети книжных магазинов и издательства «Али и Нино» Нигяр Кочарли сделала в Facebook заявление о подготовке к судебному разбирательству с LIV Bona Dea Hospital, сотрудников которого ранее обвинила в жестоком обращении.

Параллельно в ряде азербайджанских СМИ прошла новость о том, что LIV Bona Dea Hospital подал в суд на Н.Кочарли по причине того, что их деловая репутация пострадала из-за сделанных ей публикаций в социальных сетях.

1news.az связался с Нигяр Кочарли, которая в комментарии сайту заявила следующее: «Сегодня утром я поделилась публикацией о поданном мной обращении в суд. Через несколько часов я прочитала в новостях, что Liv Bona Dea тоже подали на меня в суд, видимо, за то, что я у них прооперировалась. Иск больницы против пациента, который подал жалобу, это абсурдно и смешно. Получается, что мы, пациенты, отныне должны писать исключительно хвалебные отзывы, а не жалобы. Иначе нас привлекут к суду».

Н.Кочарли подчеркивает, что не получила адекватного медицинского обслуживания в Liv Bona Dea и выразила свой протест: «Сначала непосредственно в больнице, а затем, не получив реакции, на своей странице. Независимо от дальнейших шагов клиники, мы с адвокатом обратились в суд и пройдём этот долгий путь до конца».

Напомним, что ранее Нигяр Кочарли рассказала о негативном опыте в клинике Liv Bona Dea – по её словам, инцидент произошёл 14 января, когда она обратилась в медицинское учреждение для проведения плановой открытой гинекологической операции. Глава «Али и Нино» поделилась переживаниями в социальных сетях, подчеркнув, что столкнулась с трудностями и неопределённостью во время оказания медицинских услуг, а также жестоким обращением со стороны медицинского персонала.

В самой клинике заявили о несогласии с обвинениями и подчеркнули, что здоровье пациентов остаётся их высшим приоритетом – отметим, что учреждение готово предоставить необходимые документы и записи с видеонаблюдения при переводе претензий в правовую плоскость.

Отметим, что супруг Н.Кочарли, Шахбаз Худуоглу, также отметил, что не получал своевременной и полной информации о состоянии супруги и причинах задержки операции.

