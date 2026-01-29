 Помощник главы ИВ уволен за опьянение и сокрытие ДТП | 1news.az | Новости
Помощник главы ИВ уволен за опьянение и сокрытие ДТП

First News Media00:06 - Сегодня
Помощник главы ИВ уволен за опьянение и сокрытие ДТП

Ночью 30 января на улице Баку города Газах произошло ДТП.

Как передает Unikal, автомобиль марки Kia Sorento врезался в придорожное ограждение и перевернулся.

В автомобиле, помимо водителя, в качестве пассажира находился помощник главы Исполнительной власти Газахского района Ахундов Сулейман Асиф оглу, который был в состоянии алкогольного опьянения.

В тот же день в социальных сетях были распространены видеозаписи, запечатлевшие данное ДТП. В ходе проверки было установлено, что С. Ахундов скрыл произошедшее и не сообщил о ДТП в Исполнительную власть района.

Согласно Закону Азербайджанской Республики «О правилах этического поведения государственных служащих», за грубое нарушение норм этического поведения С. Ахундов признал, что допустил ошибку и не достоин продолжать государственную службу. На основании его собственного заявления было принято решение об освобождении его от занимаемой должности.

