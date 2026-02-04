Шахбаз Шариф: В мире, находящемся в тисках конфликтов, всегда выделялись решительность, смелость и лидерские качества Президента Ильхама Алиева

В мире, находящемся в тисках раскола и конфликтов, всегда выделялись решительность, смелость и лидерские качества Президента Алиева, его нацеленное на будущее видение проявилось в том, что он, отставив в сторону многолетние противоречия, открыл путь к миру, укреплению стабильности на основе исторического мирного соглашения с Арменией.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф в видеообращении на церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство».

«Это крайне важное соглашение положило конец длившемуся почти четыре десятилетия конфликту, став, таким образом, истинным примером человеческого братства, солидарности, сострадания, общих человеческих ценностей, которые продвигает Премия Заида», - отметил он.