На бакинских магистралях восстановлен нормальный скоростной режим - ОБНОВЛЕНО

На ряде автомагистралей в Баку, где накануне из-за непогоды были введены скоростные ограничения, восстановлен нормальный скоростной режим.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ).

2026/02/04 22:20

По информации Центра интеллектуального управления транспортом МВД, в связи с гололёдом на ряде дорог Баку снижены скоростные лимиты, а на всех дорожных порталах активированы знаки «скользкая дорога».

На дороге Зыхский круг – Аэропорт скорость ограничена до 40 км/ч, на проспекте Гейдара Алиева – Мардакян – Загульба – Бильгях во всех полосах – до 20 км/ч. В целом на указанных участках максимальная скорость движения составляет 70 км/ч.

Сотрудники Центра внесли изменения в информационные панели о скорости и установили на всех табло знак «скользкая дорога». Водителей просят строго соблюдать установленные ограничения.