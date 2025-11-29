Обнаружена древнейшая обсерватория Америки

Археологи Министерства культуры Перу совершили важное открытие в древнем городе Чанкильо, обнаружив обсерваторию, которая оказалась старейшей на территории Америки.

Сооружение, изначально принятое за церемониальный центр, было построено около 250 года до н.э. - на сотни лет раньше знаменитой Солнечной обсерватории Чанкильо, до сих пор считавшейся древнейшей. Архитектурные особенности связывают новый объект с культурой Касма-Сечин.

Исследователи выявили точную ориентацию сооружения по движению Солнца, а также обнаружили коридор, ориентированный еще и по сложному лунному циклу. Эта двойная система свидетельствует о глубоких астрономических знаниях древних жителей Перу.

"Находка показывает, что организованное астрономическое планирование возникло здесь гораздо раньше, чем мы предполагали", - отмечают археологи.

В настоящее время проводится радиоуглеродный анализ для уточнения возраста обсерватории.

Источник: Российская Газета