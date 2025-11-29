Блогера-азербайджанца избили в прямом эфире - ВИДЕО

Блогер-азербайджанец Subo (Субхан Мамедов) попал в довольно деликатную ситуацию прямо на собственном стриме.

Как передает Oxu.Az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях.

Согласно информации, Субхан Мамедов вел эфир с бойцом поп-ММА в Дубае (ОАЭ).

В какой-то момент блогер сказал, что его гость на коленях просил главу UFC о помощи, и спортсмен не сдержался и начал избивать обидчика.

Напомним, что в начале года Subo лишили российского гражданства и запретили въезд в РФ после регулярных пранков над полицией.

Субхан Мамедов родился в Москве, а стал известен в Сети благодаря выпуску пранков в Instagram и на YouTube. Он также выпустил несколько треков - DMZ, "Ты знай" и других, а также выкладывал ролики, посвященные автомобильной тематике. В своих соцсетях мужчина демонстрировал роскошный образ жизни.