Каллас: ЕС выделит Армении 15 млн. евро на противодействие России в преддверии выборов

Армении будет выделено 15 миллионов евро, которые будут направлены на мир и укрепление сопротивляемости Армении, будут реализованы несколько инициатив, будет организовано обучение по разминированию, предоставлено оборудование.

Об этом на брифинге по итогам 6-го заседания Совета партнерства Армения-ЕС 2 декабря заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Конечно, у Армении есть и другие проблемы. Россия и ее прокси проводят информационные кампании в Армении в преддверии выборов. Мы видим, что используются те же сети, которые использовались в Молдове. Сценарий тот же. Финансирование ЕС поможет отреагировать на иностранное вмешательство.

Сопротивление иностранному вмешательству требует участия всего общества. Мы рады услышать, что в Армении сложилась именно такая ситуация. Активное гражданское общество и независимые СМИ чрезвычайно важны.

Вы не одиноки перед этими вызовами, мы готовы оказать вам активную поддержку», - добавила Каллас.

Источник: news.am