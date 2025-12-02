Экс-глава евродипломатии Могерини арестована в Бельгии

Экс-глава европейской дипломатии Федерика Могерини была задержана на территории Бельгии, сообщает FT со ссылкой на информированные источники.

Расследование, в рамках которого было произведено задержание, касается возможных фактов мошенничества при заключении государственных контрактов.

Помимо этого, собеседники уточняют, что правоохранители расследуют дело о коррупции, конфликте интересов и нарушении профессиональной тайны. Все эти инциденты предположительно связаны с деятельностью Колледжа Европы, который занимается подготовкой дипломатических кадров для ЕС.

Источник: news.ru