Трамп: США более не вовлечены в украинский конфликт в финансовом плане

Вашингтон в финансовом плане больше не вовлечен в конфликт на Украине. Бывший президент США Джо Байден «раздавал деньги как конфетки».

Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе заседания правительства страны. Трансляцию проводит Fox News.

«Байден раздавал $350 млрд, как будто это конфеты. Это огромная сумма денег. И большая часть – наличными, много – в виде оборудования», – добавил он.

Трамп также вновь заявил, что украинский конфликт станет девятым, который ему удастся урегулировать.