Трамп: у США есть безграничные запасы вооружений

Соединенные Штаты Америки обладают практически безграничными запасами вооружений, с помощью которых могут "вечно" вести войны.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Запасы боеприпасов Соединенных Штатов никогда не были выше и лучше, чем сейчас. <...> Как мне сообщили сегодня, у нас есть практически неограниченный запас оружия. Войны можно вести "вечно" и крайне успешно, используя только эти запасы (которые лучше, чем самое качественное оружие других стран)", - написал Трамп в Truth Social.

Он также вновь обвинил экс-президента США Джо Байдена в безвозмездном раздаривании оружия Украине: "К счастью, я восстановил вооруженные силы в течение своего первого срока и продолжаю это делать. Соединенные Штаты достаточно запаслись и готовы по-крупному побеждать".

Источник: ТАСС