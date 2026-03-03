 Граждане Армении смогут въезжать в РФ только по паспортам | 1news.az | Новости
Граждане Армении смогут въезжать в РФ только по паспортам

First News Media08:45 - Сегодня
Граждане Армении смогут въезжать в Россию только по паспортам, в том числе дипломатическим, другие документы будут исключены из перечня допустимых для пересечения с ними российской границы.

Проект соответствующих изменений в российско-армянское соглашение о безвизовых поездках от 2000 года одобрен правительством РФ.

Изменения предварительно согласованы с Ереваном и будут оформлены в виде обмена нотами.

Кабмин одобрил проект российской ответной ноты о согласии принять предложенный Арменией обновленный список документов, с которыми армянские граждане могли посещать Россию.

В списке документов граждан Армении для въезда, выезда и пребывания в России останутся: паспорт гражданина Республики Армении, дипломатический паспорт и свидетельство на возвращение в Республику Армения (только для выезда из России - например, в случае утери паспорта).

Согласно действующей редакции соглашения, в настоящее время граждане Армении могут посещать Россию также по свидетельству о рождении (для детей до 16 лет), удостоверениям личности военнослужащих и сотрудников ряда правоохранительных и судебных органов Армении, летному свидетельству члена экипажа воздушного судна и удостоверению личности работника железнодорожного транспорта (во время следования в составе поездных бригад).

Источник: ТАСС

