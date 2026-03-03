 Госдеп призвал американцев срочно покинуть более 10 стран на Ближнем Востоке | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Госдеп призвал американцев срочно покинуть более 10 стран на Ближнем Востоке

First News Media09:10 - Сегодня
Госдеп призвал американцев срочно покинуть более 10 стран на Ближнем Востоке

Государственный департамент США рекомендовал американским гражданам незамедлительно покинуть свыше 10 стран на Ближнем Востоке из-за эскалации в регионе.

Об этом в соцсети Х написала помощник госсекретаря США по консульским вопросам Мора Намдар.

"Госсекретарь США Марко Рубио и Госдеп настоятельно призывают американцев незамедлительно покинуть перечисленные ниже страны, используя любые доступные коммерческие транспортные средства в связи с серьезными рисками для безопасности", - указала она.

В списке значатся Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Израиль, Сектор Газа, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, ОАЭ и Йемен.

Поделиться:
374

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принимает участие в 12-м заседании министров в рамках ...

Общество

В Азербайджан с территории Ирана к настоящему времени эвакуировано 615 человек - ...

Общество

МЧС обратилось к населению в связи с «Од чершенбеси» - ВИДЕО

Общество

В Казахстане пообещали ускорить расследование крушения самолета AZAL

В мире

Воздушное пространство Ирана будет закрыто еще четверо суток

США закроют свое посольство в Кувейте

Госдеп предписал части дипломатов в Иордании, Бахрейне и Ираке эвакуироваться

Пятеро военнослужащих КСИР погибли из-за удара по провинции Бушер

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

МИД Ирана: Из-за удара по начальной школе в Минабе погибли до 160 человек - ОБНОВЛЕНО

Бывший владелец Akkord приговорен к 15 годам лишения свободы

В мэрии Тегерана заявили о гибели сына и невестки Али Хаменеи

Аятолла Арафи назначен временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана

Последние новости

В Азербайджан с территории Ирана к настоящему времени эвакуировано 615 человек - ФОТО

Сегодня, 11:12

Воздушное пространство Ирана будет закрыто еще четверо суток

Сегодня, 11:07

Посол Сербии в Иране и сотрудники посольства эвакуированы через Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 11:05

Сто дней до мундиаля. Что ждет сборную Ирана при отказе от чемпионата мира?

Сегодня, 10:50

США закроют свое посольство в Кувейте

Сегодня, 10:37

Госдеп предписал части дипломатов в Иордании, Бахрейне и Ираке эвакуироваться

Сегодня, 10:28

Ильхам Алиев принимает участие в 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета ЮГК

Сегодня, 10:25

Шарль Леклер и Александра Сен-Мле сыграли свадьбу в Монако - ВИДЕО

Сегодня, 10:20

В Баку столкнулись маршрутные автобусы

Сегодня, 10:17

Пятеро военнослужащих КСИР погибли из-за удара по провинции Бушер

Сегодня, 10:13

В Белом доме назвали цели операции против Ирана

Сегодня, 10:05

Посольство США в Эр-Рияде временно прекратило работу после атаки на него

Сегодня, 10:02

Мурад Фатиев: «Мы подготовили особую тактику на схватку с Бекаури»

Сегодня, 09:58

Трамп пообещал ответить на атаку на посольство США в Эр-Рияде - ВИДЕО

Сегодня, 09:55

МЧС обратилось к населению в связи с «Од чершенбеси» - ВИДЕО

Сегодня, 09:50

Азербайджанская нефть подорожала почти на $7

Сегодня, 09:48

Представлены новые подробности убийства Али Хаменеи

Сегодня, 09:45

В Казахстане пообещали ускорить расследование крушения самолета AZAL

Сегодня, 09:42

Житель Агсу арестован за оскорбительные публикации в TikTok - ВИДЕО

Сегодня, 09:38

В Баку автомобиль насмерть сбил велосипедиста

Сегодня, 09:33
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50