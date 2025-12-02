 В Бильгя временно отключат электричество из-за плановых работ | 1news.az | Новости
В Бильгя временно отключат электричество из-за плановых работ

10:20 - Сегодня
На ряде улиц и в нескольких жилых массивах, находящихся в зоне обслуживания Маштагинского РЭС, 2 декабря пройдут плановые технические работы, сообщили в ОАО "Azərişıq".

По информации компании, на подстанции "Bilgəh" 35/10/6 кВ проводится обслуживание оборудования распределительного узла на линии 10 кВ. В связи с этим с 10:30 до 14:00 электроснабжение будет приостановлено в центральной части поселка Бильгя, жилом массиве Совхоза Зафаран и на участке улицы Азербайджан гадыны.

После завершения ремонтных работ энергоснабжение на указанных территориях будет восстановлено и улучшено за счёт обновлённой инфраструктуры.

Источник: APA

Джамиля Суджадинова

