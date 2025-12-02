ЕС готов предоставить Армении 12 млн евро на противодействие гибридным атакам

Европейский Союз намерен оказать Армении помощь в противодействии возможным гибридным угрозам в преддверии намеченных на июнь 2026 года парламентских выборов, а также в укреплении кибербезопасности.

Об этом заявила Верховный комиссар ЕС по политике расширения Марта Кос.

Она отметила опыт Молдовы, где, по ее словам, Россия пыталась вмешаться в парламентские выборы посредством активного распространения дезинформации и кибератак. Кос заявила, что Евросоюз готов выделить 12 млн евро на помощь Армении в эффективной борьбе с подобными гибридными атаками, которые могут произойти в преддверии выборов. Она пояснила, что эта поддержка позволит повысить возможности соответствующих институтов Армении по прогнозированию и реагированию на гибридные угрозы.

Еврокомиссар добавила, что 12 млн евро будут предназначены не только для правительства Армении, они также могут быть использованы гражданским обществом и СМИ, роль которых важна в эффективной борьбе с гибридными угрозами.

Источник: Арменпресс