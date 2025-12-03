Алпарслан Байрактар: Нам нужен газ из Азербайджана
В Турции сохраняется потребность в газе из Азербайджана.
Об этом заявил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар на встрече с журналистами в Стамбуле.
"Нам нужен газ из России, нам нужен газ из Ирана, из Азербайджана. Кроме того, в Турцию будет поступать газ из множества других источников, включая СПГ", - сказал он.
Байрактар отметил, что Турция продолжит покупать газ у России, но стремится заключать краткосрочные контракты.
И мы сосредоточены скорее на краткосрочных соглашениях или продлении контрактов на короткий срок. И когда я говорю о краткосрочности, это означает примерно один год", - сказал он.
Источник: ТАСС
