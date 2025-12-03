Алпарслан Байрактар: Нам нужен газ из Азербайджана

В Турции сохраняется потребность в газе из Азербайджана.

Об этом заявил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар на встрече с журналистами в Стамбуле.

"Нам нужен газ из России, нам нужен газ из Ирана, из Азербайджана. Кроме того, в Турцию будет поступать газ из множества других источников, включая СПГ", - сказал он.

Байрактар отметил, что Турция продолжит покупать газ у России, но стремится заключать краткосрочные контракты.

И мы сосредоточены скорее на краткосрочных соглашениях или продлении контрактов на короткий срок. И когда я говорю о краткосрочности, это означает примерно один год", - сказал он.

Источник: ТАСС