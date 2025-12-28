 Глава МИД Армении: За азербайджанским бензином выстраиваются очереди | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

Глава МИД Армении: За азербайджанским бензином выстраиваются очереди

First News Media22:42 - 28 / 12 / 2025
Глава МИД Армении: За азербайджанским бензином выстраиваются очереди

Армения обсуждает с Азербайджаном вопрос налаживания прямой торговли.

Об этом, как передают иностранные СМИ, в интервью Общественной телекомпании Армении сообщил глава МИД страны Арарат Мирзоян.

"И этот вопрос в том числе", - сказал министр.

По его словам, закупка азербайджанского бензина очень выгодна для граждан Армении. «Я видел призывы к бойкоту, но узнал, что бывают и очереди», - добавил он.

"Полагаю, чем дальше мы пойдем по пути институционализации мира, чем дальше отойдут в сторону психологические сложности, имеющиеся среди нашего общества, чем дальше мы продвинемся в сотрудничестве на основе опыта, тем более реалистичными станут такие сценарии", - отметил Мирзоян.

Поделиться:
478

Актуально

Общество

Состоялась церемония презентации платформы «Азербайджанский язык» - ФОТО

Общество

Полиция в Азербайджане перешла на усиленный режим работы из-за непогоды - ФОТО

Общество

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с гололедом на дорогах - ВИДЕО

Общество

Мороз и ветер - ПОГОДА НА ЗАВТРА

Политика

Арарат Мирзонян назвал планируемые сроки начала реализации TRIPP

Глава МИД Армении: За азербайджанским бензином выстраиваются очереди

Министерство обороны представило еженедельный обзор - ВИДЕО

В Милли Меджлисе произошли кадровые и структурные изменения

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

МИД: Азербайджан приветствует усилия, направленные на защиту интересов йеменского народа

Джейхун Байрамов: Ликвидация «Русского дома» в Баку полностью завершена

Расим Мусабеков: Азербайджан вправе объявить виновных в трагедии с самолетом AZAL в розыск через Интерпол

Совместное заключение Азербайджана, Казахстана, России и ICAO: самолет был сбит

Последние новости

В Баку сегодня в некоторых районах отключат газ

Сегодня, 00:40

Смех как лекарсто - рекомендация кардиолога

Сегодня, 00:30

В Баку столкнулись маршрутные автобусы - ВИДЕО

Сегодня, 00:20

AP: в Нью-Джерси столкнулись два вертолета

Сегодня, 00:12

Сколько мандаринов можно съесть на Новый год?

28 / 12 / 2025, 23:50

Состоялась церемония презентации платформы «Азербайджанский язык» - ФОТО

28 / 12 / 2025, 23:22

Роналду признан лучшим игроком Ближнего Востока

28 / 12 / 2025, 23:18

Во Флориде проходит встреча Трампа с Зеленским - ОБНОВЛЕНО

28 / 12 / 2025, 23:12

МИД Армении: республика не проводит курс на разрыв связей с Россией

28 / 12 / 2025, 23:08

Арарат Мирзонян назвал планируемые сроки начала реализации TRIPP

28 / 12 / 2025, 22:56

Глава МИД Армении: За азербайджанским бензином выстраиваются очереди

28 / 12 / 2025, 22:42

О чем говорил Трамп с Путиным перед встречей с Зеленским - ПОДРОБНОСТИ - ОБНОВЛЕНО

28 / 12 / 2025, 22:40

МИД Армении: В нашей повестке нет вопроса вывода 102-й российской военной базы

28 / 12 / 2025, 22:28

CNN: Трамп хочет утвердить гарантии безопасности для Украины в Конгрессе

28 / 12 / 2025, 22:12

Лукашенко упал во время хоккейного матча

28 / 12 / 2025, 21:55

Минобороны Израиля передало армии первую установку Iron Beam

28 / 12 / 2025, 21:30

Мисир Марданов лишился должности директора

28 / 12 / 2025, 21:10

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с гололедицей на дорогах

28 / 12 / 2025, 21:06

В Шуше выпал первый снег - ФОТО - ВИДЕО

28 / 12 / 2025, 20:35

Молдова уведомила РФ о денонсации соглашения по Русскому дому

28 / 12 / 2025, 20:15
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43