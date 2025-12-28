Глава МИД Армении: За азербайджанским бензином выстраиваются очереди

Армения обсуждает с Азербайджаном вопрос налаживания прямой торговли.

Об этом, как передают иностранные СМИ, в интервью Общественной телекомпании Армении сообщил глава МИД страны Арарат Мирзоян.

"И этот вопрос в том числе", - сказал министр.

По его словам, закупка азербайджанского бензина очень выгодна для граждан Армении. «Я видел призывы к бойкоту, но узнал, что бывают и очереди», - добавил он.

"Полагаю, чем дальше мы пойдем по пути институционализации мира, чем дальше отойдут в сторону психологические сложности, имеющиеся среди нашего общества, чем дальше мы продвинемся в сотрудничестве на основе опыта, тем более реалистичными станут такие сценарии", - отметил Мирзоян.