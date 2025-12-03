В России заблокировали игровую платформу Roblox

Игровая платформа Roblox официально заблокирована в России, сообщили РБК в пресс-службе Роскомнадзора.

Причиной стали «выявленные факты массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики».

«Мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить стопроцентную безопасность появляющихся на платформе материалов. В игровом пространстве в большом количестве присутствует неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей, создаются условия и предпосылки для совершения противоправных действий», — заявили в ведомстве.

Такие действия совершаются в так называемых комнатах и локациях игры, где пользователи могут стать исполнителями террористических акций, например напасть на школу, или участвовать в азартных играх, пояснили в РКН. Дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию, считают в ведомстве. Случаи подобного противоправного поведения в отношении детей носят не единичный характер как в России, так и в других странах, пояснили там.