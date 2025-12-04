Глава МИД Азербайджана и британский госминистр обсудили перспективы сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 32-й встречи глав МИД стран ОБСЕ в Вене встретился с госминистром Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивеном Доути.

Как сообщается на странице азербайджанского МИД в социальной сети Х, собеседники обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией, включая политический диалог, энергетическую безопасность, торговлю и инвестиции.

Они также обменялись мнениями о региональных событиях и возможностях продвижения азербайджано-британского стратегического партнерства.