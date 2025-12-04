В Вене состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Нидерландов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в Совете глав МИД ОБСЕ в Вене встретился со своим нидерландским коллегой Дэвидом ван Велом.

На встрече отмечена важность механизма политических консультаций внешнеполитических ведомств двух стран для обсуждения текущего состояния и перспектив двусторонних отношений, контактов в рамках различных международных мероприятий и взаимных визитов между Азербайджаном и Нидерландами.

Had a pleasure to meet with @davidvanweel, Minister of Foreign Affairs & Minister of Asylum & Migration of the Kingdom of the Netherlands on the margins of the 32nd Ministerial Council meeting of #OSCE in Vienna.



Our discussion covered the current state of… pic.twitter.com/k0EV3GFz0g