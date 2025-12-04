В Вене состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Нидерландов
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в Совете глав МИД ОБСЕ в Вене встретился со своим нидерландским коллегой Дэвидом ван Велом.
На встрече отмечена важность механизма политических консультаций внешнеполитических ведомств двух стран для обсуждения текущего состояния и перспектив двусторонних отношений, контактов в рамках различных международных мероприятий и взаимных визитов между Азербайджаном и Нидерландами.
Had a pleasure to meet with @davidvanweel, Minister of Foreign Affairs & Minister of Asylum & Migration of the Kingdom of the Netherlands on the margins of the 32nd Ministerial Council meeting of #OSCE in Vienna.— Jeyhun Bayramov (@Bayramov_Jeyhun) December 4, 2025
