Политика

Совместное заключение Азербайджана, Казахстана, России и ICAO: самолет был сбит

First News Media10:48 - Сегодня
Азербайджанская сторона распространила информацию о предварительном заявлении Казахстана, выпущенном в связи с годовщиной крушения самолета AZAL.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в информации говорится о продолжении расследования крушения пассажирского самолета Embraer 190-100 IGW на основании Приложения номер 13 к Чикагской конвенции о международной гражданской авиации. Отмечается, что расследование проводится Министерством транспорта Казахстана с участием представителей Международной организации гражданской авиации (ICAO), Азербайджана, Бразилии и России. Помимо этого расследования, следственные органы трех стран (Азербайджана, Казахстана и России) также проводят в пределах своих полномочий уголовное расследование инцидента.

В соответствии с требованиями ICAO Казахстан 4 февраля этого года опубликовал предварительный отчет, который отражал только установленные факты и не содержал анализа или выводов.

Заключительный доклад, который должен включать результаты расследования, проведенного в рамках Чикагской конвенции, не было возможным подытожить к годовщине аварии. Именно поэтому Казахстан представил общественности промежуточное заявление в соответствии с требованиями ICAO.

В документе промежуточного заявления подчеркивается тот факт, что кислородные баллоны не были повреждены, что исключает факт внутреннего взрыва. В нем также содержится информация о принадлежности к системе вооружения посторонних металлических предметов, являющихся частицами взрывного устройства, повредившего самолет. Вместе с тем, информация о модели этой системы вооружения в тексте промежуточного заявления не указана. Напомним, что принадлежность этой системы вооружения к силам противовоздушной обороны Министерства обороны России уже отмечалась в политическом заявлении Президента этой страны.

Отметим, что на следующем этапе казахстанская сторона должна представить общественности текст заключительного отчета, отражающего результаты завершенного расследования. В отличие от промежуточного документа, заключительный отчет должен быть более подробным, отражать всю фактическую информацию, выявленную в связи с расследованием дела, анализ причин аварии и рекомендации по предотвращению подобных аварий в будущем.

